القبض على هارب من حكم بالسجن المؤبد أثناء اختباءه داخل شقة بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على شخص هارب من حكم بالسجن المؤبد ومطلوب في قضايا سلاح واستعمال قوة أثناء اختباءه داخل شقة بالسلام.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وله محل إقامة آخر بدائرة قسم الدرب الأحمر بالقاهرة - مطلوب التنفيذ عليه فـي قضايا "سلاح – استعمال قوة – تبديد") من بينها حكم بالسجن المؤبد، بمحل اختبائه بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.