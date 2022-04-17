لماذا حذفت الإفتاء منشور "طاعة الزوج" من صفحتها على "فيسبوك"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نشرت دار الإفتاء المصرية على صفحتها بموقع "فيسبوك"، بوست متعلق بالأمور التي تنجي المرأة وهي "إقامة الفرائض وإحصان الفرج وطاعة الزوج".

وبعد نشر البوست، انهالت التعليقات من متابعي صفحة دار الإفتاء المصرية، بين مؤيد ومعارض، وتحدث البعض عن أن هناك أمور كثيرة تنجي المرأة أولى من طاعة الزوج مثل "طاعة والديها"، ما اضطرت معه الدار إلى حذفه، والاستعاضة عنه بمنشور مماثل.

وكشف مصدر مطلع بدار الإفتاء المصرية، ملابسات نشر البوست وحذفه، بعد أن انهالت تعليقات كثيرة من المتابعين.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الأحد، إن دار الإفتاء اتبعت منذ فترة نهجا جديدا في تسويق المنشورات على صفحتها عبر "فيسبوك" بطريقة مختلفة، تعتمد على تشويق متابعيها حول قضية ما، وبعد ذلك تقوم بتوضيحها في منشور آخر بطريقة أوضح.

ولفت المصدر إلى أنه بعد حذف بوست "طاعة الزوج"، تم نشر بوست آخر يشرح الأمر بشكل أوضح تحت عنوان "السُنة في التعامل مع الزوجة"، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة من نشر البوستات تجعل المتابعين يتفاعلون معها بشكل أكبر، وبالتالي تحقق الاستفادة المطلوبة من نشرها.

ونوه المصدر إلى أن هذه الطريقة تجذب الكثير من المتابعين الذين يتفاعلون مع منشورات دار الإفتاء، مما يكون هناك استفادة حقيقية من نشرها.