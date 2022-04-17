انخفاض الرؤية والحرارة 39.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه يوجد ارتفاع كبير في درجات الحرارة حتى الآن على القاهرة حيث سجلت محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية 39 درجة ونقطة ندى دون الصفر وانخفاض في الرؤية الأفقية يصل إلى 3000 متر بسبب الرمال المثارة.

رمال مثارة وانخفاض رؤية

أضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، قبل قليل، أنه تظهر الرمال المثارة في صورة القمر الاصطناعي باللون الوردي وتؤثر على السواحل الغربية عند سيدي عبدالرحمن ومطروح وانخفضت الرؤية على الأخيرة ووصلت إلى 1500 متر مع درجة حرارة 36 درجة.

طقس 72 ساعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال 3 أيام اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل على كافة أنحاء الجمهورية.

واستعرضت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تفاصيل الطقس على النحو التالي:

طقس الأحد

يوجد ارتفاع كبير وملحوظ في درجات الحرارة بسبب هبوب رياح جنوبية نشطة وجافة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية والصحراء الغربية وعليه تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير.

وتقترب درجات الحرارة من حاجز الـ 40 درجة على معظم الأنحاء وتعتبر هذه المرة الأولى المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة 40 درجة، ونصحت الهيئة بتوخي الحذر وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

طقس الاثنين

تدخل رياح شمالية غربية تعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل نسبي على شمال البلاد حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 33 درجة كما تنخفض درجة الحرارة الصغرى وتعود الأجواء الباردة ليلا وفي الصباح الباكر.

وتنخفض الرؤية الأفقية على شمال وجنوب الصعيد بسبب الرمال المثارة.

طقس الثلاثاء

يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار وباردة ليلا وفي الصباح الباكر.