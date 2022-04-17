رئيس "برلمانية التجمع": ما يحدث في القدس جريمة مكتملة الأركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وصف النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ما يحدث في القدس المحتلة وداخل المسجد الأقصى بأنه جريمة مكتملة الأركان، مطالبًا بالوقف الفوري لتلك الانتهاكات.

جاء ذلك في بيان عاجل مع بداية الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وقال مغاوري إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب كل دقيقة انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني على مبصرة من العالم، مشيرًا إلى أن تلك الانتهاكات لم تنتهِ بحق الفلسطينيين رغم ما يقومون به حاليًّا بعمل سلام مع هذا الكيان الصهيوني.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أنه لا يوجد فرق بين الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وكلها تدعو إلى شطب القضية الفلسطينية وفلسطين من الخريطة العالمية، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني لم ولن يتوقف عن مقاومة الاحتلال.