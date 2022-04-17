"النواب" يوافق مبدئيًّا على قانون إدارة المجال الجوي.. وأبو العينين: يرفع القدرة التنافسية لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية إلى الحكومة على مشروع قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، قائلًا: أحيي الحكومة وكل العاملين في الطيران المدني والملاحة الجوية على ما يقومون به ويجعلنا جميعًا نفتخر بهم.

وأكد أبو العينين، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أن هذا القانون من الممكن أن يرفع القدرة التنافسية لمصر كلها، وإما لا يضيف جديدًا، قائلًا: الفرق في ذلك هو توضيح الرؤية والفلسفة التي سيتم تسويقها لكل مطارات العالم.

وقال وكيل مجلس النواب: إذا شعر العالم أن هناك حدثًا كبيرًا لنقل المسافرين ونقل التجارة العالمية سيتحقق لهذا المشروع النجاح الكبير.

وأشار وكيل البرلمان إلى أن أرقام مصر في مجال النقل الجوي "متواضعة"، مؤكدًا أن نسبة مشاركة مصر 2 في الألف في النقل الجوي للتجارة، و3 في الألف في نقل الركاب على مستوى العالم، على الرغم من الموقع الجغرافي المتميز لمصر.

وشدد محمد أبو العينين، على أهمية تسويق هذا الموقع المتميز لمصر بين دول العالم، قائلًا: لو تجمعت كل القوى لخدمة الطيران والملاحة الجوية ووضع برنامج عالمي يقول إن هناك حدثًا ومخاطبة كل ذوي الشأن على مستوى العالم سيكون هناك نجاح كبير لهذا المركز.

ودعا أبو العينين إلى ضرورة العمل على التعريف بأهمية هذا القانون بين كل دول العالم، لا سيما أننا في حاجة إلى ضرورة عمل قيمة مضافة أعلى.

وقال وكيل مجلس النواب: آن الأوان لمصر وفي ظل وجود شبكة مطارات متعددة يجب أن يكون لنا دور في التجارة الدولية، وهو ما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل.

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، كهيئة اقتصادية مستقلة، مهم جدًّا لتنظيم هذا المجال.

وتابع أبو العلا: من الضروري أن يكون استغلال المجال الجوي أسوة بالدول الكبرى، لا سيما أننا تأخرنا في التعامل مع هذا الملف.

وأكد أبو العلا أن هناك حالة من التخوف في تضارب الاختصاصات بين المركز المزمع إنشاؤه كهيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، مع كيانات موجودة بالفعل وهي الشركة الوطنية للملاحة الجوية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تضارب الاختصاصات هو أبرز التخوفات، في ظل وجود هيئات حكومية لها نفس الاختصاصات، لا سيما في مجال الأمن القومي والمجال الجوي، مطالبًا الحكومة بتوضيح سبل التخلص من وجود تضارب في الاختصاصات.

وحذر النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، من أن يترتب على هذا المركز المستحدث أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.

وأكد النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، أهمية هذا المركز في تعزيز السلامة الجوية، وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، وتقديم الخدمات الملاحية على النحو الأمثل.

وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن المركز يعزز أهداف الأمن القومي المصري، ويرفع الاستفادة من العائد الاقتصادي.

وأشار العوضي إلى أن إنشاء هذا المركز سيكون له تأثير كبير في تعزيز التنمية المستدامة التي يسعى إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرضت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.