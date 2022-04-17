مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن النائبة رقية الهلالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائبة رقية الهلالي، عضو المجلس، لاتخاذ إجراءات التحقيق ضد النائبة في القضية 6868 لسنة 2021 جنح قسم ثاني سوهاج.

واستعرض النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أنه تم رفض الطلب لتوافر شبهة الكيدية.

وأشار النائب، إلى أن الواقعة المراد رفع الحصانة عن النائبة دينا الهلالي بسببها في واقعة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 200 ألف جنيه.

وأوضح وكيل اللجنة التشريعية، أن النائبة قدمت حافظة مستندات تفيد قيامها بمحاولة سداد قيمة الشيك محل القضية، إلا أن المدعية كانت ترفض استلام المبلغ.​