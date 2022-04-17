برلمانيون: "القومي لإدارة المجال الجوي" يقدم أفضل الخدمات الملاحية ويعزز التنمية المستدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حذر النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، من أن يترتب على إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي كهيئة اقتصادية، الذي يناقش البرلمان مشروع قانون بشأنه، أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.

وأكد النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، أهمية هذا المركز في تعزيز السلامة الجوية، وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، وتقديم الخدمات الملاحية على النحو الأمثل.

وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن المركز يعزز أهداف الأمن القومي المصري، ويرفع الاستفادة من العائد الاقتصادي.

وأشار العوضي إلى أن إنشاء هذا المركز سيكون له تأثير كبير في تعزيز التنمية المستدامة التي يسعى إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، كهيئة اقتصادية مستقلة، مهم جدًّا لتنظيم هذا المجال.

وأعلن أبو العلا، خلال الجلسة العامة للنواب، الموافقة على مشروع القانون، لاستغلال المجال الجوي أفضل استغلال.

وأشار النائب إلى أنه من الضروري أن يكون استغلال المجال الجوي أسوة بالدول الكبرى؛ لا سيما أننا تأخرنا في التعامل مع هذا الملف.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن هناك حالة من التخوف في تضارب الاختصاصات بين المركز المزمع إنشاؤه كهيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، مع كيانات موجودة بالفعل وهي الشركة الوطنية للملاحة الجوية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تضارب الاختصاصات هو أبرز التخوفات، في ظل وجود هيئات حكومية لها نفس الاختصاصات؛ لا سيما في مجال الأمن القومي والمجال الجوي، مطالبًا الحكومة بتوضيح سبل التخلص من وجود تضارب في الاختصاصات.