شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى تدشين صفحات على "فيس بوك" لتقديم مساعدات فى حجز وحدات سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تدشين صندوق الإسكان الاجتماعي صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بهدف تقديم مساعدات للمواطنين في حجز وحدات سكنية، تواصل المركز مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لتدشين الصندوق أي صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأن تلك الصفحات مزيفة، وغير تابعة للصندوق، مُوضحاً أنه يمكن التواصل مع الصندوق بشكل مباشر من خلال قنوات الاتصال الرسمية التابعة له، والمتمثلة في الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيس بوك من خلال الرابط التالي: "http://www.facebook.com/shmffeg"، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق "www.shmff.gov.eg"، مُحذراً المواطنين من الانسياق وراء تلك الصفحات الوهمية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مدشني تلك الصفحات.

وفي سياق متصل، يمكن التواصل مباشرةً مع صندوق الإسكان الاجتماعي عن طريق الصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: "https://www.youtube.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط "www.twitter.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg""، ويمكن أيضاً للمواطن التواصل مع مركز خدمة عملاء الصندوق من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة وهي: (5999 - 5777 - 1188) من أي تليفون محمول، ورقم (090071117) من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً حتى 3 عصرًا طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، على أن تعود المواعيد إلى طبيعتها من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً بعد نهاية الشهر المبارك، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.