شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: منخفض خماسينى ورياح مثيرة للأتربة والحرارة تقترب من حاجز 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى ارتفاع كبير وملحوظ في درجات الحرارة بسبب هبوب رياح جنوبية نشطة وجافة مثيرة للرمال والأتربة علي شمال الصعيد والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية والصحراء الغربية وعليه تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير.

وتقترب درجات الحرارة من حاجز 40 درجة علي معظم الأنحاء، وتعتبر هذه المرة الأولى المتوقع أن تسجل درجات الحرارة علي القاهرة 40 درجة.

ويشهد اليوم الأحد ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بقيم تصل 9 درجات على القاهرة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و جنوب سيناء وشمال الصعيد و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء الأنحاء بالجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 38

والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وسانت كاترين العظمى 32 درجة والصغرى 15 .