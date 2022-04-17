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معلومات الوزراء: قناة السويس تتحول لقناة خضراء

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القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجراف جديدًا يرصد خلاله الجهود الأخيرة لهيئة قناة السويس نحو التحول لقناة خضراء تطبق معايير الاستدامة البيئية ومكافحة تلوث المناخ، وذلك من خلال: تشغيل محطات الإرشاد الـ16 بالطاقة المتجددة وتشغيل بعض مرافق الهيئة وأعمدة الإنارة بها بالطاقة الشمسية.

 

 وتحويل البحرية الخاصة بالهيئة للعمل بالغاز الطبيعي وتشجيع عملاء القناة على استخدام وقود صديق للبيئة، فضلًا عن دراسة تقديم حوافز للسفن التي تستخدم الغاز الطبيعي المسال وتطبق معايير السلامة البيئية.

 


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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