شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية بالمعادى تحتفل بأحد الشعانين وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل كنيسة السيدة مريم العذراء بالمعادى للأقباط الكاثوليك بأحد الشعانين اليوم الأحد، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ، حيث حرصت على الالتزام بالتباعد فى الجلوس بالقداس وتوفير الكمامات والمعطر الكحولى.

وينظم الاحتفال فريق الكشافة والخدام بالكنيسة الذى بدأ صباح اليوم فى تجهيز السعف وتوفير أماكن مخصصة للجلوس فى القداس التزاما بالتباعد مسافة متر بين المصلين وبعضهم البعض، بالإضافة إلى وجود أدوات التعقيم وتنظيم عمليات الدخول والخروج لمنع التكدس على أبواب الكنيسة.

وجرى الاحتفال بأحد الشّعانين عبر القيام ببعض العادات العُرفيّة، حيث يتم تداول أغصان النخيل خارج الكنيسة، ويستخدم سعفه لصنع الصّلبان الصّغيرة، إلى جانب قراءة قصّة دخول النبىً عليه السّلام إلى القدس، وغناء التّرانيم القبطية.

وداخل الكنيسة يتم تلاوة الصلوات المبهجة لهذا الحدث، وقراءة الإنجيل والترانيم وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الكنيسة للحد من انتشارفيروس كورونا.