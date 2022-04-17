شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: قدمنا 1190 منشورا توعويا على منصات الوزارة الموثقة خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تحقيق مليون مشاهدة من خلال 65 مقطع فيديو توعوي، تم تداوله عبر منصات الوزارة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك منذ بداية شهر رمضان.

يأتي ذلك في إطار تفعيل دور الوزارة في إبراز إنجازات مبادرات السيد رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة، ونشر الوعي الصحي بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وأهمية تلقي اللقاحات، ومواجهة الشائعات.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المنشورات التوعوية منذ بداية شهر رمضان بلغ 1190 منشوراً توعوياً، على مختلف منصات الوزارة الموثقة، بواقع 275 منشوراً على «فيسبوك»، و300 على «إنستجرام»، و275 على «لينكد إن» و275 على «تويتر»، و65 فيديو على «يوتيوب»، استهدفت جميع المتابعين من كافة الفئات العمرية، إضافةً إلى تقديم نصائح طبية خاصة بأصحاب الأمراض المزمنة (سكر، ضغط، قلب، اعتلال كلوي).

وأوضح «عبدالغفار» أن المحتوى التوعوي يشمل نصائح لاتباع نظام غذائي صحي، في ظل تغيير العادات الغذائية خلال شهر رمضان، وذلك في مجموعة منشورات بعنوان «رمضان بصحة» مشيراً إلى أن الوزارة تتلقى كافة أسئلة المتابعين، وتقدم إجاباتها عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي الـ«سوشيال ميديا».

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزارة تعمل على نشر ثقافة الإسعافات الأولية، إلى جانب المواد التوعوية الخاصة بأهمية تلقي لقاح ڤيروس كورونا، للحماية من الإصابة بالأعراض الشديدة، مؤكداً استمرار عمل مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية طوال شهر رمضان، للوصول إلى المناعة المجتمعية الآمنة، والعودة تدريجياً للحياة الطبيعية.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أطلقت عدداً من المنصات الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة