شكرا لقرائتكم خبر عن خدام كنيسة العذراء للكاثوليك بالمعادى يجهزون السعف للاحتفال بأحد الشعانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ خدام كنيسة السيدة مريم العذراء بالمعادى للأقباط الكاثوليك صباح اليوم تجهيز السعف حيث تحتفل الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية، بأحد الشعانين اليوم الأحد، والذي يوافق 17 أبريل الجارى وهو بداية أسبوع الآلام، حيث يعتبر الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، وهو يوم ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس.

وجرى الاحتفال بأحد الشّعانين عبر القيام ببعض العادات العُرفيّة، حيث يتم تداول أغصان النخيل خارج الكنيسة، ويستخدم سعفه لصنع الصّلبان الصّغيرة، إلى جانبقراءة قصّة دخول النبىً عليه السّلام إلى القدس، وغناء التّرانيم القبطية.

وداخل الكنيسة يتم تلاوة الصلوات المبهجة لهذا الحدث، وقراءة الإنجيل والترانيم وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الكنيسة للحد من انتشار فيروسكورونا.