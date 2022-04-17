شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تحذر من منخفض خماسينى ورياح مثيرة للأتربة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة البيئة، أنه من المتوقع تعرض البلاد لمنخفض خماسيني اليوم الأحد الموافق 17 أبريل، يصاحبه نشاط لرياح جنوبية خلال اليوم تكون مثيرة للرمال والأتربة تبدأ على غرب البلاد وتتقدم تدريجياً الي الداخل لتؤثر على السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا والقاهرة الكبري، وتصل حتي محافظات شمال الصعيد، مما يؤثر سلباً على جودة الهواء، وذلك استناداً إلى البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية وكذلك التقارير ‏الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى قيام الوزارة بمتابعة مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر ‏التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، وتهيب بالمواطنين كبار ‏السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال ‏هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.‏

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتلقى على مدار الساعة أية شكاوى خاصة ‏بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء ، وتهيب الوزارة بالسادة المواطنين ‏بعدم التردد فى الإبلاغ عن أى مصدر للتلوث وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 ‏أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333‏.