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الأوقاف تنشر لوحة الشرف للأئمة الحاصلين على الدكتوراه.. بالأسماء

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القاهرة - سامية سيد - ونشرت الوزارة اليوم المجموعة الثانية من الأئمة الحاصلين على درجة الدكتوراه وهم:

1. د/ هشام عبد العزيز على عبد الرحمن رئيس القطاع الديني حاصل على الدكتوراه فى التفسير وعلوم القرآن بتقدير مرتبة الشرف الأولى

2. د/ أيمن على عبده أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة حاصل على الدكتوراه فى الفقه بتقدير مرتبة الشرف الأولى

3. د/ نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير حاصل على الدكتوراه فى التفسير وعلوم القرآن بتقدير مرتبة الشرف الأولى

4. د/ أشرف فهمى محمود موسى مدير عام الإدارة العامة للتدريب حاصل على الدكتوراه فى اللغة العربية بتقدير مرتبة الشرف الأولى

5. د/ كمال محمـد على سيـف مدير مكتب الوزير حاصل على الدكتوراه فى مقارنة الأديان بتقدير مرتبة الشرف الأولى

6. د/ محمد الشحات محمد عبد الرحمن أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي حاصل على الدكتوراه فى البلاغة والنقد الأدبى المقارن بتقدير مرتبة الشرف الأولى

7. د/ محمد السيد إبراهيم نصار مدير عام الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة حاصل على الدكتوراه فى الفلسفة الإسلامية بتقدير مرتبة الشرف الأولى 

8. د/ أسامة فخرى فكرى محمد مدير عام الإدارة العامة لشئون المساجد حاصل على الدكتوراه فى العقيدة والفلسفة بتقدير مرتبة الشرف الأولى ودروة الأكاديمية الوطنية

9. د/ عمرو محمد عبد الغفار الكمار مدير عام الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة حاصل على الدكتوراه فى الحديث وعلومه بتقدير مرتبة الشرف الأولى

10. د/ السيد حسين عبد الباري حاصل على الدكتوراه فى الدعوة والثقافة الإسلامية بتقدير مرتبة الشرف الأولى ومنتدب بالشئون المعنوية

11. د/ الشحات السيد عزازي حاصل على الدكتوراه فى الدعوة والثقافة الإسلامية بتقدير مرتبة الشرف الأولى ومنتدب بالشئون المعنوية 

12. د/ خالد أبو العز أبو اليزيد سرحان عضو المكتب الفنى لمساعد أ.د/ الوزير لشئون الامتحانات حاصل على الدكتوراه فى الحديث بتقدير مرتبة الشرف الأولى وأكاديمية الأوقاف الدولية

13. د/ جمال عبد العزيز عثمان عضو المكتب الفنى لمساعد أ.د/ الوزير لشئون الامتحانات حاصل على الدكتوراه فى اللغة العربية بتقدير مرتبة الشرف الأولى ودورة التميز الدعوي

14. د/ محمد محمود أحمد الشافعي عضو الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة حاصل على الدكتوراه فى الأدب والنقد بتقدير مرتبة الشرف الأولى

15. د/ إبراهيم محمد محيى الدين حاصل على الدكتوراه فى التفسير وعلوم القرآن بتقدير مرتبة الشرف الأولى ودورة قادة فكر

16. د/ سعد مسعود سعد حسن أبو سعدة حاصل على الدكتوراه فى البلاغة والنقد بتقدير مرتبة الشرف الأولى ودورة قادة فكر ودورة إمام منطقة 

17. د/ محمود الهلالى الهلالى عبد الصمد إمام مسجد السيد أحمد البدوي حاصل على الدكتوراه فى الحقوق (تخصص الشريعة الإسلامية)

18. د/ محمد منصور محمد هبالة إمام مسجد النور بالعباسية حاصل على الدكتوراه فى الحديث وعلومه بتقدير مرتبة الشرف الأولى ودورة الأكاديمية الوطنية ودورة أكاديمية ناصر العسكرية

19. د/ محمد طه رمضان رمضان إمام مسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها) حاصل على الدكتوراه فى الشريعة الإسلامية ودورة التميز الدعوي

20. د/ إسلام ماهر عبد الجيد شعبان حاصل على الدكتوراه فى الفقه المقارن بتقدير مرتبة الشرف الأولى وأكاديمية الأوقاف الدولية

21. د/ أحمد محمد عوض عبدالسلام إمام مسجد عمرو بن العاص حاصل على الدكتوراه فى التفسير وعلوم القرآن بتقدير مرتبة الشرف الأولى ودورة أكاديمية ناصر

22. د/ مصطفى حسن محمد حسن حاصل على الدكتوراه فى الحديث وعلومه بتقدير مرتبة الشرف الأولى

23. د/ مصطفى محمد مصطفى عبد الله حاصل على الدكتوراه فى التفسير وعلوم القرآن

24. د/ عصام محمد الهادى عبد المقصود حاصل على الدكتوراه فى اللغة العربية بتقدير مرتبة الشرف الأولى

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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