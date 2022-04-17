شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر لوحة الشرف للأئمة الحاصلين على الدكتوراه.. بالأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ونشرت الوزارة اليوم المجموعة الثانية من الأئمة الحاصلين على درجة الدكتوراه وهم: