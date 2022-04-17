التعليم العالى: مركز تطوير الفلزات يبحث فرص دعم التعاون الدولى والإفريقى

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، حول جهود المركز لدعم التعاون العلمي والبحثي على المستوى الإفريقي والدولي.

وقال التقرير إن المركز نظم ندوة علمية بعنوان "فرص التعاون والتمويل للأنشطة البحثية"، بحضور الدكتورة ريم عبدالرحمن الملحق العلمى بالسفارة الفرنسية بالقاهرة؛ لمُناقشة الفرص المُتاحة للباحثين من مركز بحوث وتطوير الفلزات والباحثين المصريين على وجه العموم، للدراسة بالجامعات ومراكز البحوث الفرنسية.

وتطرقت الندوة لبحث دور القسم العلمى بالسفارة الفرنسية فى إقامة ندوات تعريفية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة عدد من الباحثين بالمركز مع نظرائهم الفرنسيين، وكذا بحث الإعداد لمؤتمر علمى بالتعاون بين المركز والقسم العلمى بالسفارة الفرنسية.

وعلى جانب آخر، عقد المركز ورشة عمل بعنوان "تقنيات اللحام المُتقدمة للمواد التى يصعُب لحامها بالطرق التقليدية"، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى لتكنولوجيات اللحام، بحضور السيد/ Ayo Adeniyi مُمثل الاتحاد، وبمشاركة 20 دولة إفريقية عبر الإنترنت.

وتطرقت الفعاليات لمناقشة الجديد فى تكنولوجيات اللحام بالليزر، وتكنولوجيات اللحام بالاحتكاك التقليبي، وبحث د. عويس مع مُمثل الاتحاد الإفريقى سُبل التعاون بين الجانبين لنقل خبرات مركز بحوث وتطوير الفلزات فى مجال تكنولوجيا اللحام التى يتميز بها المركز إلى الدول الإفريقية.

كما أبرز التقرير مشاركة المركز بجناح فى المعرض الدولى للحديد والصناعات والإنشاءات المعدنية، والذى أقيم فى دورته الثانية عشر بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة.

وأوضح التقرير أن المعرض يعُد أضخم مُلتقى صناعى للصناعات والإنشاءات المعدنية فى مصر والشرق الأوسط.

وأوضح الدكتور عماد أن المركز قام بإجراء العديد من اللقاءات داخل الجناح الخاص به فى المعرض؛ لإيجاد سبل التعاون بين المركز والشركات الصناعية والاستفادة من إمكانيات المركز فى خدمة الصناعة وتحقيق استراتيجية الدولة 2030 لربط البحث العلمى بالصناعة، مشيرًا إلى نجاح جناح المركز وإعجاب الزائرين من مختلف المجالات بالخدمات التى يُقدمها من منتجات محلية ومُستلزمات صناعية بديلة للمستورد، كما شهد الجناح زيارات لطلاب الجامعات المُختلفة فى مجالات التخصص ذات الصلة بعمل المركز للاطلاع على خدماته البحثية.