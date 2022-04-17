شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" تقرر ضم ودمج الشهر العقارى بإدفو إلى مكتب أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بضم ودمج مأمورية الشهر العقاري بإدفو، التابعة لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بأسوان مع فرع توثيق إدفو، التابع لذات المكتب، لتصبح مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بإدفو تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بأسوان، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة إدفو شهرًا وتوثيقًا.

كما نشرت الجريدة قرار ضم ودمج مامورية الشهر العقاري والسجل المدني بكوم أمبو، التابعة لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بأسوان مع فرع توثيق كوم أمبو التابع لذات المكتب، لتصبح مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بكوم أمبو تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بأسوان، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة كوم أمبو شهرًا وتوثيقًا.



نص القرار

نص القرار