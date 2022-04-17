شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 849 شابا فى أسيوط بينهم 18 "قادرون باختلاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 849 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 18 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2677 شاباً منهم 32 " قادرون باختلاف " ، فضلا عن إصدار 882 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، بعد أن تلقى تقريرا بذلك من حازم على حسن مدير المديرية عن ما تم إنجازه خلال شهر مارس الماضى ، عن قيام المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً ، بواقع مبلغ 83 ألف جنيه ، لـ 33 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 205 عامل جديد و إصدار كارنيهات لهم .

كما قامت المديرية بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 187 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 57 محضر للسلامة والصحة المهنية ، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1448 منشأة يعمل بها 2389 عاملاً، وأسفر عن تحرير 92 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 7 شكاوى ، وعقد 14 ندوة توعية فى مجال المفاوضة الجماعية ، وعمالة النساء والأطفال .

أما فى مجال علاقات العمل ، استلمت المديرية 26 شكوى عمالية تم إحالة 25 منها إلى القضاء ، وتبقى شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة ، كما تم التفتيش على 53 منشأة يعمل بها 54 طفلا ، كما تم الانتهاء من دورات تدريبية على مهن التبريد والتكييف ، وصيانة الدش ، ولف المواتير ، والاثاث المعدنى ، والكهرباء ، والمشغولات اليدوية بمراكز التدريب المهنى .

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 1635 منشأة يعمل بها 10340 عاملاً من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.