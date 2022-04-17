4 خطوات لتوصيل الكهرباء للمنشآت السكنية.. والتنفيذ في 16 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يتساءل عدد كبير من المواطنين الراغبين في توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية عن المدة التي تقوم فيها شركة توزيع الكهرباء بإطلاق التيار للمنشآت السكنية منذ تقديم طلب التوصيل في فروع وإدارات الشركات حتى المعاينات ودفع قيمة المقايسة إلى تركيب العداد.

وكشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مدة البرنامج الزمني بحد أقصي 16 يومًا لتنفيذ توصيل التغذية الكهربائية وإطلاق التيار لمنشأة سكنية على الجهد المنخفض.

وحدد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، 4 خطوات يجب أن يقوم بها المواطن للحصول على توصيل التغذية الكهربائية وإطلاق التيار لمنشأة سكنية على الجهد المنخفض وهي كالتالي:

1- تقديم طلب التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية متضمنًا البيانات المطلوبة.

2- معاينة الموقع على الطبيعة، وتحديد التصاريح المطلوبة خلال يوم من إتاحة الموقع للمعاينة.

3- إعداد مطالبة بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية موضحاً بها إجمالي التكلفة المطلوبة وأسلوب السداد والتزامات كل من الشركة وطالب التغذية، ويرفق بها بيان تفصيلي بحساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية والمستندات المطلوبة للتنفيذ، وتتم هذه الخطوة خلال أسبوع من تاريخ تسليم البيانات والمعاينة.

4- تنفيذ التغذية الكهربائية وإطلاق التيار وتركيب العداد وتتم هذه الخطوة خلال 8 أيام عمل طبقاً لحجم الأعمال، بعد سداد طالب التغذية لقيمة تكلفة توصيل

التغذية وتقديم التصاريح اللازمة:

المدة الفعلية لتنفيذ خطوات إطلاق التيار للمنشآت:

وأكد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أن الحد الأقصى للمدة المتوقعة للتنفيذ 16 يومًا.