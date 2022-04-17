"الكابينة اطبقت".. مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع في تصادم سيارتين بطريق الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي ٣ أشخاص مصرعهم وأصيب رابع في حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بمدخل قرية الحارة نطاق مركز الواحات البحرية.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ تنسيقا مع المرور، وتبين اصطدام سيارتين نقل "جامبو" بطريق الواحات البحريه القاهرة.

الحادث أسفر عن مصرع شادي فرجالله عبدالعليم ٣٠ سنة ومحمد حمدي محمد طرباى ٢٨ سنة ومحمد علي عيسى المتولي ٤٤ سنة وجميعهم من محافظة الدقهلية، وأصيب محام يدعى عبدالرازق محمد عبدالرزاق ٢٢ سنة.

تم نقل المصاب إلى مستشفى الواحات وإيداع الجثث تلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

أظهرت صور التقطت بموقع الحادث تهشم السيارتين خاصة الجزء الأمامي "الكابينة اطبقت".