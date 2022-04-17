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استعدادات "التعليم" لامتحانات الثانوية العامة × 7 معلومات

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القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2022، نرصد فى التقرير التالى أبرز الاستعدادات.

 

ـ انتهاء تسجيل الطلاب المنتظمين لاستمارة التقدم للامتحانات.

ـ السماح للطلاب المنازل الذين لم يسجلوا استمارة التقدم للامتحانات التوجه إلى الكنترولات لتسجيلها.

ـ مراجعة الاستمارات وتسليمها إلى لجان النظام والمراقبة.

ـ جار إعداد أرقام جلوس الطلاب ومقار اللجان الامتحانية لإعلانها فى مايو المقبل.

ـ جار التنسيق لإعلان طريقة عقد امتحانات الثانوية العامة سواء إلكترونية أم ورقية.

ـ جار اختيار لجان السير وإرسال مقار 303 إلى الإدارة العامة للامتحانات.

ـ جار الاستعلام على الأعضاء المرشحين للعمل كرؤساء كنترولات بامتحانات الثانوية العامة.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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