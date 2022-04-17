شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تبدأ اليوم توزيع 100 طن جديدة من لحوم صكوك الإطعام بـ23 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الأوقاف اليوم الأحد، توزيع 100 طن جديدة من لحوم صكوك الإطعام في محافظات "القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- الفيوم- الشرقية- الغربية- البحيرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية- كفر الشيخ- قنا- أسوان- شمال سيناء- الإسماعيلية- بورسعيد- دمياط- البحر الأحمر- جنوب سيناء- مرسى مطروح- الوادي الجديد".

ويبلغ إجمالي ما تم توزيعه حتى الأن، (590) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام، على أن يكون توزيع المائة طن لحوم المتبقية على النحو التالي:

أولًا: اليوم الأحد 17/ 4/ 2022

1. القاهرة 4 طن

2. الفيوم 4 طن

3. كفر الشيخ 4 طن

4. دمياط 2 طن

ثانيًا: يوم الإثنين 18/ 4/ 2022

1. بني سويف 4.

2. الشرقية 4.

3. الدقهلية 4.

4. المنيا 3.

5. المنوفية 2 طن.

ثالثًا: يوم الثلاثاء 19/ 4/ 2022

1. الجيزة 4.

2. الإسكندرية 4.

3. الغربية 4.

4. بورسعيد 2.

رابعًا: يوم الأربعاء 20/ 4/ 2022

1. القاهرة 4

2. القليوبية 4

3. مرسى مطروح 2

خامسًا: يوم الخميس 21/ 4/ 2022

1. الجيزة 4

2. البحيرة 4

3. الغربية 3

4. الإسماعيلية 3

5. جنوب سيناء 2

سادسًا: يوم الجمعة 22/ 4/ 2022

1. قنا 4

2. أسوان 2

3. البحر الأحمر 2

4. شمال سيناء 2

5. الوادي الجديد 2

سابعًا: يوم السبت 23/ 4/ 2022

1. الإسكندرية 4 طن.

2. بني سويف 4 طن.

3. الفيوم 4 طن.

4. المنيا 3 طن.

5. الشرقية 2 طن.

ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أنه يتم وضع جدول أسبوعي للتوزيع على مستوى الجمهورية يعلن على موقع الوزارة.