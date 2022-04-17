شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: الفيروس لم ينته وعلينا أن نكون حذرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن فيروس كورونا ما زال موجودا ولم ينته، حتى وإن كان ليس بالقوة التى كان عليها فى الفترات السابقة، لذلك يجب أن نكون حذرين خلال هذه الفترة والفترة المقبلة.

وأضاف حسني، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد علي، أن تلقى اللقاح بنسبة 70% بين المواطنين، يمنح مناعة القطيع لمواجهة الفيروس، متابعا: "إذا ظهر أى فيروس لن يختفي، وتكون هناك إصابات، ولكن ما يعنينا أن تكون الإصابات خفيفة ولا تحتاج إلى دخول المستشفيات".

وأوضح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا، يمكننا من الوصول إلى "صفر" وفيات بالفيروس، مردفا: "ميكروب ميرس موجود منذ مئات السنين، وهو عدوى بكتيرية وليست فيروسية".