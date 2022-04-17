شكرا لقرائتكم خبر عن معرض زهور الربيع يواصل فعالياته بحديقة الأورمان حتى نهاية أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل معرض زهور الربيع المقام بحديقة الأورمان بالجيزة فعالياته حتى نهاية شهر أبريل الجارى، والذى يضم أكثر من 240 عارضا في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبارو كذلك بعض منافذ بيع السلع الغذائية بالإضافة إلى مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني ‏.

وتستضيف الحديقة كل عام معرض زهور الربيع، وهو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، حيثيعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

يذكر أن المعرض يأتي هذا العام تزامنا مع استضافة مصر إلى قمة المناخ cop27 حيث تشجع الدولة الاهتمام بزيادة المسطحاتالخضراء لتخفيض نسبة التلوث البيئي والانبعاثات الحرارية مطالبا العارضين ومنتجي نباتات الزينة والزهور بالمشاركة في تجميلالمحافظات انطلاقا من مسئوليتهم الاجتماعية في خدمة الوطن.