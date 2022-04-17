شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 17/4/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. وقت صلاة الفجر 3:55 ص موعد صلاة الظهر 11:54 ص موعد صلاة العصر 30: 3 موعد صلاة المغرب 6:23 م موعد صلاة العشاء 7:45 الإسكندرية وقت صلاة الفجر 3:58 ص موعد صلاة الظهر 12:00 موعد صلاة العصر 3:36 موعد صلاة المغرب 6:29 م موعد صلاة العشاء 7:51 م. مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 3:51 موعد صلاة الظهر 11:51 م موعد صلاة العصر 3:26 م موعد صلاة المغرب 6:20 م موعد صلاة العشاء 7:41 م. مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 3:48 ص وقت صلاة الظهر 11:43 موعد صلاة العصر 3:15 م وقت صلاة المغرب 6:09 م وقت صلاة العشاء 7:27 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 3:59 ص موعد صلاة الظهر 11:49 ص موعد صلاة العصر 18: 3 موعد صلاة المغرب 6:13 م موعد صلاة العشاء 7:28