بـ400 ريال.. ما هي تأشيرة السياحة اللازمة لآداء العمرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أتاحت المملكة العربية السعودية، لحاملي التأشيرة السياحية، أداء مناسك العمرة، بجانب التمتع بزيارة المواقع الثقافية والتراثية الثرية في مختلف مناطق المملكة.

ويرصد "الخليج 365" أبرز المعلومات عن التأشيرة السياحية على النحو التالي:

- السعودية فتحت أبوابها للزوار من مختلف أنحاء العالم، مع نظام التأشيرة السياحية في سبتمبر 2019.

- أتاحت المملكة للزوار والسياح استخدام هذه التأشيرة للأنشطة السياحية والعمرة في آن واحد.

- التأشيرة السياحية ساعدت في جذب المزيد من الزوار والسياح القادمين من أكثر من 49 دولة.

تتوفر التأشيرات الإلكترونية عبر موقع "روح السعودية" visa.visitsaudi.com أو من خلال ممثليات المملكة في الخارج، أو عند الوصول إلى المملكة وفق الاشتراطات.

تسمح التأشيرة بزيارات متعددة للمملكة على مدار العام، طالما أن المدة الإجمالية لا تتجاوز 90 يومًا.

- يتطلب الحصول عليها كشف حساب بنكي أو وظيفة أو دخل عادي، على غرار التقديم على التأشيرة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي.

- تسمح بالدخول والخروج في أي وقت خلال عام.

- في مصر، تم إدراج التأشيرة السياحية داخل بوابة العمرة المصرية.

- من يمتلك هذه التأشيرة يجب أن يحصل على الباركود من أحد الشركات المصرية من أجل المغادرة من المطارات المصرية لأداء العمرة.

- تصل مدة التأشيرة السياحية 12 شهرا، ومتعددة وتبلغ تكلفتها 400 ريال تقريبا.