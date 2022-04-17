شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "كبار العلماء": "القرآنيون" يناقضون أنفسهم ويشككون الناس فى عقيدتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن من يدعون أنفسهم بالقرآنيين يناقضون أنفسهم ويريدون تشكيك الناس في عقيدتهم وصرفهم عن العبادة، ولكن جهودهم لن تفلح في ظل وجود المؤسسة الأزهرية العريقة وعلمائها الذين يفندون كل المفاهيم المغلوطة ويقفون في وجه كل المغالطات والافتراءات، وكتاب الله أكبر حجة على هؤلاء الأدعياء.

وقال الدكتور حسن الصغير خلال حديث علمي عقب صلاة التراويح بالجامع الأزهر إن القرآن يدعونا جميعًا إلى الإيمان بكل ما جاء به نبينا الكريم محمد ﷺ واتباع سنته:{وَمَاۤ ءَاتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُوا}، وأخبرنا بأن نؤمن بكل ما جاء من وحي إلى الرسول ﷺ، والوحي في العقيدة الإسلامية نوعان، وهما: الوحي المتلو: هو القرآن الكريم، والوحي غير المتلو: هو الأحاديث الشريفة سواء كانت الأحاديث القدسية أو الأحاديث النبوية.

وشدد عضو هيئة كبار العلماء على أن القرآن والسنة وحي من عند الله لنبيه محمد ﷺ، فالقرآن أمرنا بالصلاة والزكاة وغيرها من العبادات ولم يوضح لنا الكيفية لتأتي السنة النبوية المطهرة وتبين لنا تفصيلها وكيفيتها، ورسولنا جاء بالهدى والنور والرحمة للبشرية جمعاء، ولم يأت إلا بما يسعد الناس جميعًا ويحررهم من هوى النفس واعوجاج القيم والأخلاق.

ويقوم المركز الإعلامي للأزهر الشريف ببث صلاة العشاء والتراويح يوميًّا مباشرة من الجامع الأزهر، عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل ربط المسلمين حول العالم بروحانيات هذا الشهر الفضيل من خلال الجامع الأزهر ودروسه العلمية لكبار العلماء، كما يشهد الجامع يوميا توافدا كبيرًا للمصلين من مصر ومن مختلِف الجنسيات وخصوصا الطلاب الدارسين بالأزهر من أكثر من مئة دولة، وينظم الجامع لهؤلاء الطلاب يوميا إفطارًا جماعيا لألف وخمسمائة طالب.