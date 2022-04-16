شكرا لقرائتكم خبر عن الدروس المستفادة من قصة سيدنا شعيب ومعاقبة قوم مدين في حلقة جديدة من برنامج النبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت حلقة اليوم من برنامج "النبي" مع هشام عبد التواب قصة سيدنا شعيب عليه السلام، حيث بعثه الله نبيا بعد النبي لوط إلى قوم مدين، وهم العرب الذين سكنوا مدينة مدين، القرية الواقعة على أطراف الشام، بالقرب من بحيرة قوم لوط والتي يقال إنها كانت في الأردن.

وتناولت الحلقة مراحل دعوة النبى شعيب لقومه حيث أخذ شعيب يدعو قومه لعبادة الله وحده لاشريك له، ونهاهم عن الأفعال القبيحة، فآمن معه بعضهم وكفر أكثرهم، واستهان قوم مدين به ولم يؤمنوا أو يتوقفوا عن إيذاء البشر.

ولما وجد شعيب العند من قومه واستهانتهم بعذاب الله، دعا عليهم فأهلكهم الله .

ومن المعلومات الثرية أيضا فى قصة سيدنا شعيب انها تعرضت لقضية المرأة وعملها وهذا ما استعرضت الحلقة بالتفصيل .

ويذاع برنامج "النبي" على تليفزيون الخليج 365 يومياً في رمضان ويناقش قصص الأنبياء وماذا نتعلم منها.