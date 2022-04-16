"الخرسانة وقعت عليهم".. مصرع طفل وإصابة 7 عمال في انهيار مسجد بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

أكد مصدر أمني، أنه قوات الحماية المدنية أنقذت 7عمال من أسفل ركام قبة المسجد المنهار صباح اليوم السبت في منطقة بدر أثناء أعمال وضع الخرسانة.

وقال المصدر الأمني - رفض ذكر اسمه - لـ"الخليج 365"، أنه طفل لقي مصرعه عمره 13 عاما وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بدر تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا بانهيار جزئي لمسجد تحت الإنشاء على عُمال بداخله، اليوم السبت.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وكذلك سيارات الإسعاف؛ لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وتواصل قوات الدفاع المدني جهودها في البحث عن أي جثث أو مصابين أسفل ركام الحادث.