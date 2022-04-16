التصريح بدفن شاب أنهى حياته بـ"حبة الغلال السامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

صرحت النيابة المختصة، بدفن جثة شاب في منطقة القطامية أنهى حياته بـ"حبة الغلال السامة".

وتبين من التحريات الأولية أنه الواقعة لا يوجد بها شبهة جنائية فى الواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة داخل شقة بمنطقة القطامية.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة الشاب يرتدي كامل ملابسه ولا توجد على جسده آثار إصابات.

جار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.