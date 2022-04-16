يتقدم ويصل القاهرة.. منخفض خماسيني شديد الحرارة يضرب هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود منخفض خماسيني شديد الحرارة ومثير للرمال والأتربة على الحدود الغربية للبلاد (على دولة ليبيا)، ومع التقدم في الوقت يصل في نهاية اليوم الحدود الغربية للبلاد.

وأوضحت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن هذا المنخفض يؤدي إلى نشاط رياح وارتفاع في درجات الحرارة الصغري، ومع ساعات نهار غدٍ الأحد تزداد درجات الحرارة.

وتابعت الهيئة:"من المتوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة والسواحل الشماليه 37 درجة وجنوب الصعيد 42 درجة؛؛ يستمر هبوب رياح جنوبية خلال اليوم تكون مثيرة للرمال والاتربة علي شمال الصعيد والقاهرة والسواحل الشمالية".​