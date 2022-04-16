شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يطلق شارة البدء لماراثون الدراجات الهوائية بالواحات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شارة البدء لماراثون الدراجات الهوائية تحت شعار "رياضتك مناعتك"، الذي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، بمشاركة 500 شاب وفتاة من أبناء الواحات البحرية.

انطلق الماراثون في الثانية ظهراً من أمام منطقة بانوراما الواحات حتى مركز شباب الباويطي لمسافة نحو 3كيلومترات، بمشاركة اللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة، الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضة بالوزارة، الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

أكد وزير الشباب والرياضة أن تنظيم ماراثون رياضي للدراجات لأبناء الواحات البحرية يعكس اهتمام القيادة السياسية بنشر الرياضة في أنحاء الجمهورية، للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب، وجعل الرياضة أسلوب حياة بما يحقق أحد أهم أهداف الدولة في مجال الرياضة والصحة، عبر تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وخاصةً رياضة الدراجات.

أضاف "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة تحرص علي نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين الشباب لتكوين جيل رياضي يؤمن بأهمية الاعتماد على الدراجات في التنقل من مكان لآخر كوسيلة اقتصادية، وتأثيرها على النواحي البدنية وتحسين اللياقة البدنية لمستخدميها، مؤكدًا على أهمية الرياضة في حياة الفرد، ودورها في تنشئته بصورة إيجابية.

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة قد وصل صباح اليوم للواحات البحرية لتفقد عدد من المنشآت الشبابية، منها مراكز شباب "الباويطي، القصر، منديشة"، وشهد مسابقات التزلج على الرمال، كما تفقد الأماكن المقرر تنفيذ معسكرات "يلا كامب" بها.

كما تتضمن الزيارة للواحات البحرية حضور ختام الدورة الرمضانية، وعقد لقاء حواري مفتوح يجمع وزير الشباب والرياضة مع شباب الواحات.