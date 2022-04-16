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سفارة فرنسا بمصر تشكر السلطات على جهودها في إعادة سائحين مصابين بحادث أسوان

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القاهرة - سامية سيد - وجهت سفارة فرنسا بالقاهرة اليوم السبت، الشكر للسلطات المصرية على جهودها في إعادة السائحين الفرنسيين المصابين في حادث تصادم حافلة، على طريق أبو سمبل - أسوان.

 

وذكرت السفارة الفرنسية - عبر حساباتها على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر - "كل معاني الشكر للسلطات المصرية لجهودها في عودة السائحين الفرنسيين والبلجيكيين المصابين بحادث أسوان إلى بلادهم".

 

وأعربت السفارة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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