شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة فرنسا بمصر تشكر السلطات على جهودها في إعادة سائحين مصابين بحادث أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت سفارة فرنسا بالقاهرة اليوم السبت، الشكر للسلطات المصرية على جهودها في إعادة السائحين الفرنسيين المصابين في حادث تصادم حافلة، على طريق أبو سمبل - أسوان.

وذكرت السفارة الفرنسية - عبر حساباتها على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر - "كل معاني الشكر للسلطات المصرية لجهودها في عودة السائحين الفرنسيين والبلجيكيين المصابين بحادث أسوان إلى بلادهم".

وأعربت السفارة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.