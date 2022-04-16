شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 210 نظارات طبية لغير القادرين بقرى بالبحيرة ضمن مبادرة "عينيك فى عينينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن مبادرة "عنيك في عنينا” للحد من مسببات العمى التي تنظمها المؤسسة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وإشراف وزيرة التضامن الاجتماعي في مواصلة تقديم خدماتها الطبية خلال شهر رمضان المعظم، قامت بتسليم عدد 210 نظارات طبية إلى الحالات المستحقة بقرية الروضة بقومبانية أبو قير والقرى المجاورة بمركز كفر الدوار بالبحيرة .

يأتي توزيع النظارات الطبية كمرحلة لاحقة لتنظيم صناع الخير ومؤسسة بنك مصر للتنمية لقافلة طبية موسعة للكشف على امراض العيون بقرية الروضة ضمن جهود تنفيذ اهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبالتنسيق الكامل مع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة .

وأوضح هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن نشاط تسليم النظارات الطبية مكمل لما يتم في قوافل المؤسسة للحد من مسببات العمى بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر للتنمية من توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمل المقاسات لها وتشخيص الاحتياج لجراحات عيون، وأن جميع خدمات المؤسسة في هذا الشأن تتم بالمجان تماما وبمراعاة ما أوصت به منظمة الصحة العالمية وشددت عليه وزارة الصحة المصرية من اتباع إجراءات الحماية من الإصابة من فيروس كورونا.

وأضاف هاني عبد الفتاح، أن فريق عمل صناع الخير ومن خلال فعالية تسليم النظارات الطبية لمستحقيها يحرص على توعية للأهالي بأهمية ارتداء النظارات وضرورة مواجهة بعض الأفكار السلبية المنتشرة وتوعية الأهالي المستفيدين من الحصول على نظارات طبية بقوافل المؤسسة بضرورة ارتداء النظارات لما لها من أثر كبير فى الحفاظ على رؤية جيدة، وسلامة وصحة العين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن المؤسسة سبق لها ونظمت قافلة طبية موسعة في مجال أمراض العيون داخل قرية الروضة بقومبانية أبو قير بالبحيرة، وتم خلالها توقيع الكشف على 656 مواطنا من مرضى العيون، وتقديم الدواء العلاجي لـ 342 حالة ، وتشخيص الاحتياج لجراحات عيون مختلفة لـ 91 مواطنا عبارة عن زرع عدسات ومياه بيضاء، وإجراء 13 أشعة، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وذلك تخفيفاً عن كاهل المرضى.