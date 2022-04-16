الأمن العام: ضبط 1404 قضية مخدرات بمضبوطات بلغت 26 مليون جنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 1364 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1495 متهم، خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع.

وأثمرت جهود الحملات عن في مجال مكافحة المخدرات، عن ضبط 1404 قضية إتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهم وضبط 2 قضية غسل أموال، وقدرت قيمة الممتلكات قرابة 51 مليون جنيه ، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

وهذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (26.000.000 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.