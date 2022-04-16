المرور X أسبوع: ضبط 279 ألف مخالفة ورفع 480 سيارة متهالكة من الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع، عن تحرير 279630 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (41421 مخالفة تجاوز السرعة المقررة – 2564 موقف عشوائي)، ورفع 480 سيارة، و61 دراجة نارية، في مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، وضبط 13044 مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت الجهود المرور على 191 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 614 من سائقي حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع العينات، وفحص 469 مركبة وتبين مخالفة 14 مركبات لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد3691 من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 159 سائق منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.