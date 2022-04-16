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الداخلية X أسبوع.. غلق 3508 محلًا مخالفًا و42 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس .
وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 980 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 4406 أرجيلة، وغلق 3508 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط 42898 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 42731 شخصًا، واتخاذ الاجراءات القانونية، والعرض على النيابة حيال 167 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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