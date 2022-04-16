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الإعدام شنقًا للمتهم بقتل شاب بسبب "ركنة سيارة" في الأميرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل شاب في الأميرية بسبب "ركنة سيارة".

وعاقبت المحكمة والدة المتهم وشقيقه بالسجن 10 سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في أنه في فبراير 2021، أقدم 3 أشخاص على قتل "مصطفى. ا" 21 عاما، بشارع محمود أبو زيد المتفرع من شارع ترعة القبة بالأميرية، بعدما طعنه المتهم الأول عدة طعنات نافذة في صدره أودت بحياته في الحال، بمساعدة والدته وشقيقه.

وتبين من التحقيقات وجود خلافات بين المتهم والمجني عليه على "ركنة سيارة" أمام العقار محل سكنهما.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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