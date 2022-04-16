إزاي تستخرج شهادة تحركات أونلاين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تُقدم وزارة الداخلية عدة خدمات إلكترونية ومن بينها "شهادة التحركات" التي تتضمن تحركات الشخص أثناء الخروج والدخول من جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية في فترة زمنية محددة.

وتطلب بعض الجهات شهادة التحركات مثل السفارات الأوروبية أثناء استخراج التأشيرة.

تصدر الشهادة لمقدم الطلب أو من ينوب عنه وفقًا للبيانات المتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة.

خطوات استخراج شهادة التحركات أونلاين:

1- تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر الرابط (https://emoves.moi.gov.eg/).

2- ملء طلب شهادة التحركات وإرفاق الأوراق (صورة جواز سفر - صورة بطاقة الرقم القومي - خطاب موجه من الجهة الطالبة).

3 - دفع رسوم الخدمة

4 - تحديد موقع استلام الخدمة من مقر الإدارة العامة للجوازات أو في المنزل

وتصل شهادة التحركات إلى المنزل خلال 3 أيام في حالة "الطلب المستعجل".