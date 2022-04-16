محافظ القاهرة لـ"الخليج 365" من سوق العبور: لا مبرر لارتفاع الأسعار.. وتسعيرة الركاب لن تزيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إنه يحرص على لقاء التجار الكبار المختصين في السلع الأساسية بسوق العبور؛ للاطمئنان عن احتياطي السلع للفترة المقبلة، موضحاً أنه لا توجد أية زيادة في تعريفة الركاب خلال الفترة الحالية.

وأضاف عبد العال، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، خلال جولة تفقدية له اليوم السبت بسوق العبور، أن تعريفة الركاب لن تتأثر بإعلان أية زيادة، مشدداً على الرقابة الدورية والدائمة على المواقف وأسواق بيع الخضر.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه لمس روحًا وطنية لدى التجار؛ حيث إن المواطن لا ذنب له في أن يتحمل ارتفاع الأسعار غير المبرر، مضيفًا أنهم تعهدوا بنزول الأسعار.