شكرا لقرائتكم خبر عن صافرات الإنذار تدوى فى العاصمة الأوكرانية ومطالبات للسكان بدخول الملاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية، كييف، منذ قليل بسبب الغارات الجوية الروسية الواقعة على المدينة، اليوم السبت.

وطالبت السلطات في كييف عموم السكان بالدخول إلى الملاجئ بسبب الغارات الجوية العنيفة التى تشنها القوات الروسية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية.

على صعيد منفصل، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا يضع مسؤولية جنائية على كل من يشبه الاتحاد السوفيتي بألمانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية.

وتصل العقوبة التي نصت عليها المادة القانونية المرقمة 13.48 إلى غرامة مالية وقدرها 5000 روبل أو الاعتقال لمدة تصل إلى 15 يوما للأفراد وغرامات تصل إلى 100000 روبل للأشخاص الاعتباريى. وتنص المادة القانونية على معاقبة كل من يشبه أهداف وقرارات وأعمال قيادة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والقيادة والأفراد العسكريين للاتحاد السوفيتي بأهداف وقرارات وأعمال قيادة ألمانيا النازية، والقيادة والأفراد العسكريين لألمانيا النازية ودول المحور الأوروبي خلال الحرب العالمية الثانية، فضلاً عن إنكار الدور الحاسم للشعب السوفيتي في هزيمة ألمانيا النازية والمهمة الإنسانية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في تحرير الدول الأوروبية.

وعند تكرار المخالفة بالنسبة للأفراد تفرض غرامة مالية بمبلغ ألفين ونصف إلى خمسة آلاف روبل أو اعتقال إداري لمدة تصل إلى 15 يوما. أما بالنسية للمسؤولين فتفرض بحقهم غرامة إدارية تتراوح من خمسة آلاف إلى 20 ألف روبل أو تنحية لمدة ستة أشهر إلى سنة واحدة، أما بخصوص الأشخاص الاعتبارية فتكون الغرامة بمبلغ 50 ألف إلى 100 ألف روبل أو تعليق إداري للأنشطة لمدة تصل إلى 90 يوما.