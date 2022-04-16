شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم تنفى صدور منشور رسمى للأوراق المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن صدور منشور رسمي من وزارة التربية والتعليم للإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم لعام 2022.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور منشور رسمي من وزارة التربية والتعليم للإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم لعام 2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أي منشور رسمي من الوزارة للإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم لعام 2022. أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، تخفيض حصة حج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه المؤسسة من 12 ألف إلى 3 آلاف و100 تأشيرة هذا العام، عقب تخفيض المملكة العربية السعودية أعداد الحجاج هذا العام، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. التضامن: 3100 تأشيرة مخصصة لحج الجمعيات والأسعار تبدأ من 110 آلاف جنيه الصحة: إجراء 5379 عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لمنع قوائم الانتظار أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 469 ألفًا و382 مواطنا، من خلال مستشفى الهلال التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك خلال 6 أشهر، في إطار حرص الوزارة على النهوض بالمنظومة الصحية، وتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن البلاد تشهد ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء من اليوم السبت إثر دخول كتلة هوائية شديدة الحرارة يصاحبها هبوب رياح جنوبية . استعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية، يشير إلي أنه تم تعيين 6764 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 42 "قادرون باختلاف" من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، و توفير 2181 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة ، فضلاً عن استخراج 3006 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة . القوى العاملة: تعيين 6764 شابا وتحرير 406 محاضر بالشرقية الأرصاد: موجة حارة من اليوم تصل ذروتها غدا والعظمى بالقاهرة تسجل 39 درجة الصحة: إجراء 5379 عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لمنع قوائم الانتظار

التعليم: لا صحة لصدور آى منشور رسمى عن الأوراق المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم

نظمت وزارة الصحة والسكان، احتفالية بعنوان "مستقبلنا في صحة أولادنا" للأطفال من مرضى التمثيل الغدائي، وذلك بهدف رفع الوعي الغذائي الصحي لدى أولياء أمورهم، للوصول إلى جيل صحي خالِ من مسببات الإعاقة. تستعد لهيئة السكة الحديد للدفع بالقطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة عيد الفطر بجانب القطارات المجدولة بجداول التشغيل اليومية الطبيعية مع بداية الأسبوع المقبل. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى لطيف على شمال الصعيد و جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد. قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه تم الانتهاء من تحديد التخصصات المطلوبة فى مسابقة 30 ألف معلم وخريطة العجز على مستوى المدرسة والمادة الدراسية، وتم إرسالها إلى جهاز التنظيم والإدارة استعدادا للإعلان عن فتح باب التقدم خلال الفترة المقبلة. وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بضرورة تكثيف الحملات على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أى مخالفة أو محاولة سائقى السرفيس والنقل الجماعى مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً، وعدم الإضرار بالمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس. "التنمية المحلية" توجه بتكثيف الحملات على المواقف للتأكد من عدم رفع الأجرة التعليم: تعيينات مسابقة 30 ألف معلم لسد العجز فى رياض الأطفال والابتدائية الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية بخط الصعيد خلال فترة عيد الفطر

الصحة: تخصيص 25 مركزا لعلاج الأمراض الوراثية لدى حديثى الولادة