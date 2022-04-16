شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الدنمارك بمصر تهنئ الملكة مارجريت بعيد ميلادها بصورة من أمام الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت السفارة الدنماركية فى مصر، الملكة مارجريت، بعيد ميلادها الـ82، اليوم السبت، ونشرت صورة قديمة لها من أمام الأهرامات، خلال زيارتها لمصر سابقا.

ونشرت السفارة الدنماركية عبر فيس بوك، صورة الملكة مارجريت أمام الأهرامات، وعلقت: "تحتفل جلالة الملكة مارجريت الثانية ملكة الدنمارك اليوم بعيد ميلادها الـ 82، من مصر، نرسل لها أطيب تحياتنا ونتمنى لها يومًا رائعًا".



الملكة مارجريت



سفارة الدنمارك

وتابعت: "زارت الملكة مارجريت مصر مرتين، مرة في عام 1962 بصفتها وليًا للأميرة، ومرة أخرى في عام 1986 في زيارة مع زوجها الراحل صاحب السمو الملكي الأمير هنريك".

واستمرت: "وتظهر الصورة ولي العهد الأميرة مارجريت بالقرب من الأهرامات في أول زيارة لها ".