- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الدنمارك بمصر تهنئ الملكة مارجريت بعيد ميلادها بصورة من أمام الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر
ونشرت السفارة الدنماركية عبر فيس بوك، صورة الملكة مارجريت أمام الأهرامات، وعلقت: "تحتفل جلالة الملكة مارجريت الثانية ملكة الدنمارك اليوم بعيد ميلادها الـ 82، من مصر، نرسل لها أطيب تحياتنا ونتمنى لها يومًا رائعًا".
الملكة مارجريت
سفارة الدنمارك
وتابعت: "زارت الملكة مارجريت مصر مرتين، مرة في عام 1962 بصفتها وليًا للأميرة، ومرة أخرى في عام 1986 في زيارة مع زوجها الراحل صاحب السمو الملكي الأمير هنريك".
واستمرت: "وتظهر الصورة ولي العهد الأميرة مارجريت بالقرب من الأهرامات في أول زيارة لها ".
وفى فبراير الماضى، كانت العائلة الملكية الدنماركية، قد أعلنت فى بيان إيجابية نتائج فحوصات الملكة مارجريت لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.
وقالت العائلة الملكية، أن الملكة، لا يظهر عليها سوى أعراض خفيفة، وأضافت انه تبين إصابتها بالفيروس وتقيم حاليا في قلعة أمالينبورج في كوبنهاجن، وجرى إلغاء عطلتها الشتوية المقررة في النرويج والتي كانت ستبدأ اليوم.".
ويتبع البلاط الملكي الآن إرشادات سلطات الصحة، ويشار إلى أن الملكة مارجريت مطعمة ثلاث مرات ضد كوفيد-19.