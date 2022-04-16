شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تدعو أبناءها للالتحاق بمنح المعهد الفرنسي بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت جامعة الأزهر أبناءها الخريجين من الكليات الناطقة باللغة الفرنسية والدارسين للعلوم الدينية والشرعية للالتحاق بمنح المعهد الفرنسي بمصر "برنامج التميز - المنح الدراسية للمختصين في الدراسات الدينية لعام 2022"، لمواصلة دراسة الماجستير والدكتوراه.

ويقدم المعهد الفرنسي بمصر دعوة مفتوحة لكل للمختصين في الدراسات الدينية والكوادر الدينية المستقبلية من الناطقين بالفرنسية الذين سيتقلدون مسؤوليات داخل أحد المؤسسات الدينية، وكذلك الطلاب الناطقين بالفرنسية الذين يجرون أبحاثهم في مجال الدراسات الإنسانية التي لها علاقة بالعلوم الدينية (التاريخ وعلم الاجتماع والفلسفة وما إلى ذلك).

وبيّن المعهد أن كل الأديان دون استثناء معنية بهذا البرنامج، وأن الأولوية للطلبات المقدمة من الطلاب الذين يدرسون حاليا بالخارج والذين لم يستفيدوا من أي منحة مقدمة من الحكومة الفرنسية على الطلبات المقدمة من الطلاب المقيمين في فرنسا، كما يتم تشجيع الطلبات المقدمة من النساء بشكل خاص.

وأوضح المعهد الفرنسي بمصر أن هناك منح طويلة (من 12 إلى 36 شهرا) وقصيرة (من 6 إلى 12 شهرا)، ويفضل مستويات الماجستير والدكتوراه، كما يمكن أن يؤخذ مستوى الليسانس في الاعتبار وفقا لجودة الملف المقدم، وأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 3 مايو 2022.