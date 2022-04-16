شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الأوقاف تنشر لوحة شرف للأئمة المتميزين علميًا ودعويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى لوحة شرف تضم نبذة مختصرة عن أفضل الأئمة المتميزين الذين نسعد بتفوقهم العلمي والدعوي، مؤكدة أنها تعمل على مزيد من تأهيلهم وإعدادهم إعدادًا خاصًا ومتقدمًا؛ لأن يكونوا قادة فكر ورأي وحملة مشعل التنوير والتثقيف الديني، وصانعي الرأي الديني المستنير في المرحلة المقبلة.

ونشرت الوزارة منذ قليل قائمة بأفضل الأئمة ممن حصلوا على وسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى على النحو التالى:

والتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأربعاء الماضى، نخبة من أئمة الأوقاف المتميزين الأربعاء الماضى، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني ، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة ، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على إعداد جيل من الأئمة المفكرين قادة الرأي الديني المستنير ، وانتقاء الأئمة الأكثر نبوغًا لإعدادهم على أعلى مستوى علمي وفكري ومهني.

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف، أن الهدف هو التحول بشباب الأئمة من التميز النوعي إلى التميز الشامل ، ببرامج تدريبية تشهد نقلة نوعية ، ونهدف من خلالها إلى صنع جيل شديد التميز من الأئمة المفكرين يسهم في قيادة الرأي العام الديني ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وتفنيد أباطيل المتطرفين ، ويقوم بنشر الفكر الوسطي المستنير محليًّا وعالميًّا.

كما أكد وزير الأوقاف، أن لدينا رصيدًا زاخرًا من الأئمة الأكثر تميزًا علميًّا ودعويًّا ، وسنعمل بكل ما أوتينا من قوة على مزيد من صقل مهاراتهم في برامج تدريب متقدمة ومتنوعة ومتواصلة ، وفي مقدمتها البرنامج الطموح الذي نسعى لتنفيذه مع شباب الأئمة الأكثر تميزًا علميًّا وميدانيًّا ، ليحملوا بجدارة مشعل بناء الوعي الرشيد.