شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 915 حالة تعد وإشغال للمنشآت التجارية والمقاهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك علي مدار اليوم سواء قبل أو بعد الإفطار .

وفي ذلك الإطار شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام حملات إشغالات مكبرة أسفرت عن ضبط 380 حالة إشغال ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين، وعلى الفور تم رفع كافة حالات الإشغال مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

وفي حي جنوب تم رفع 110 حالات إشغال من شوارع قرة بن شريك ومراد ويافع بن يزيد، وتم التحفظ علي عدد 8 مركبات توك توك غير مرخص .

وفي حي العمرانية تم شن حملة إشغالات مكبرة علي شوارع الهرم و محمود سامي البارودي و الشعب و محور الفريق كمال عامر وجمال الدين الأفغاني وخاتم المرسلين أسفرت عن رفع 200 حالة إشغال وكلبشة السيارات المتعدية علي الطريق العام والجزر الوسطي .

كما شنت محافظة الجيزة من خلال حي شمال حملات مكبرة لكلبشة السيارات المتعدية علي الطريق الأرصفة والمتروكة بالجزر الوسطي حيث شملت شوارع الوحدة ومحمد حجازي .

وفي مدينة الحوامدية، تم شن حملة مسائية مكبرة أسفرت عن رفع 64 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي.

وفي مركز ومدينة البدرشين تم رفع 90 حالة إشغال من شوارع النيل السعيد وعمرو بن العاص وآثار سقارة.

كما شنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر حملات مسائية لإزالة إشغالات المحال والمنشأت التجارية اسفرت عن رفع 70 حالة إشغال متنوعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .