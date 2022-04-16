لماذا استثنت الحكومة السولار من زيادة البنزين؟.. وزير التنمية المحلية يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم السبت، سوق العبور للجملة لمتابعة توافر احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة والأسماك والتمور بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يعتبر سوق العبور أكبر أسواق الجملة بمحافظة القاهرة والمحافظات المجاورة لها للبيع بأسعار الجملة.

واستهل وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة جولتهما في السوق بعقد لقاء موسع مع التجار، حيث ناقشا خلاله آليات ضبط الأسعار في السوق باعتباره أكبر أسواق الجملة لبيع الخضروات والفاكهة خاصة بعد أن شهدت الأسعار فروقا كبيرة بين سعر الجملة بالسوق والأسعار في الأسواق الخارجية وتجار التجزئة.

وأكد الوزير والمحافظ أن الهدف من زيارة السوق هو التعرف على الأسعار على الطبيعة بعد وصولها من المزارعين والمشكلات التي تواجه التجار للعمل على حلها لأن الجميع يعمل من أجل مصلحة المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة له.

ومن جانبهم أكد تجار سوق العبور على وقوفهم إلى جانب القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة لخفض الأسعار والسيطرة عليها والتخفيف على كاهل المواطنين من محدودي الدخل، مؤكدين أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت مؤخرا انخفاضا في الأسعار يتراوح ما بين 30% لـ 50% كما ستشهد انخفاضات أخرى خلال الأيام القادمة من شهر رمضان المبارك.

وأضاف التجار: نحن مع الدولة بكل ما نملك وعارفين ظروف الناس.. ولابد أن تساعدنا الحكومة في السيطرة على بعض الأسواق العشوائية وغير المرخصة والحلقات الوسيطة التي تساهم في زيادة الأسعار، مؤكدين أن التغيرات المناخية التي تمر بها مصر ودول العالم أثرت على المنتجات الزراعية ولكن الفترة الأخيرة شهدت ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة مما ساعد على خفض الأسعار.

كما طالب التجار بزيادة جهود الدولة في الثقافة الزراعية والإرشاد الزراعي خاصة مع التغيرات المناخية الحالية، مؤكدين أهمية المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال الزراعة مثل الصوب الزراعية والمليون ونصف مليون فدان والتي ساهمت في عدم مضاعفة ارتفاع الأسعار على المواطن.

وأكد وزير التنمية المحلية أن هناك زيادات وفروق أسعار غير مبررة في السلع الأساسية والخضروات والفاكهة برغم من حرص الحكومة على عدم زيادة أسعار السولار خلال الفترة الأخيرة لتأثيره المباشر على أسعار نقل السلع والمنتجات الغذائية والزراعية، وفي الوقت الذي تشهد فيه الأسعار العالمية للمواد البترولية ارتفاعات بصورة كبيرة حول العالم وصلت إلى 200%.

ووجه اللواء محمود شعراوي حديثه لتجار سوق العبور، قائلا: إحنا جايين نحط ايدينا في ايديكم لأن دوركم مهم ونشكركم على ما تقوموا به من السيطرة على الأسعار والتخفيف على المواطن ودعم جهود الدولة في هذا الشأن.

وأكد شعراوي حرص الدولة على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة للتخفيف على الأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية دور أسواق الجملة في توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وإحداث توازن في الأسعار بما يضمن بيع المنتجات بسعر مناسب يتلائم مع الأسعار الحقيقة في أسواق الجملة وتحقيق هامش ربح جيد للتجار والتغلب على ظاهرة الارتفاع الغير مبرر في الأسعار خاصة في ظل الظروف الحالية.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تتابع بصورة يومية حركة الأسواق في جميع المحافظات وهناك استقرارا وتوافرا لجميع السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطن بمختلف أنواعها بالإضافة إلى وجود مخزون استراتيجي كاف من السلع وعلى رأسها الأسماك واللحوم والفراخ والدقيق والسكر والزيت والأرز والمكرونة ولا يوجد أي نقص في أي سلعة بالأسواق، مضيفا أن إجمالي عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوارد التي تم إنشاؤها بالمحافظات وصلت حتى اليوم السبت حوالي 21 ألفا لمختلف الوزارات والجهات بالدولة وعلى رأسها معارض "أهلا رمضان".

وشدد وزير التنمية المحلية حرصه على تذليل وحل أي مشكلات والاستجابة لأي مطالب خاصة بتجار سوق العبور بما يساهم في استمرار التخفيضات على أسعار الخضروات والفاكهة.