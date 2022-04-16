فيديو جراف| "معلومات الوزراء" يكشف مميزات "الإيصال الإلكتروني".. بدء التشغيل ١٥ أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم السبت، فيديو جراف، يوضح أهم مزايا منظومة "الإيصال الإلكتروني"، والتي أعلنت وزارة المالية البدء في التشغيل التجريبي لها في ١٥ أبريل الجاري، قبل تطبيقها إلزاميًّا في الأول من يوليو المقبل.

وذكر الفيديو أن منظومة "الإيصال الإلكتروني" تساعد على وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة، من خلال إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع "POS" والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات.

وأشار الفيديو إلى أن منظومة "الإيصال الإلكتروني" تأتي استكمالًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة الضرائب، بعد تسجيل أكثر من ٥٢ ألف شركة على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وإرسالها إلى أكثر من ١٥٤ مليون فاتورة إلكترونية، بما يعكس نجاح مصر في أن تكون من أولى الدول بإفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق تلك التجربة.

وتطرق الفيديو إلى العديد من المزايا التي يساعد تطبيق منظومة "الإيصال الإلكتروني" في تحقيقها، ومنها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي في أقل وقت ممكن، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًّا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.. وغيرها.