مصدر أمني: المحامي نبيل أبوشيخة محبوس على ذمة قضية تعود لعام 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قال مصدر أمني إن المحامي نبيل أبو شيخة المقبوض عليه مؤخرًا، محبوس على ذمة قضية حصر أمن الدولة العليا وتعود لسنة 2021.

وأكد المصدر أن القبض على "أبوشيخة" جاء تنفيذًا لقرار جهات التحقيق في القضية.

وأوضح المصدر أن جهات التحقيق أصدرت أمرًا بحبس نبيل أبو شيخة 15 يومًا على ذمة القضية، لافتاً إلى إنه تم إيداع أبو شيخة بسجن شبين.

ونفى المصدر الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي ربطت القبض على المحامى نبيل أبو شيخة وحبسه لنشره تدوينات على موقع "فيسبوك" ينتقد فيها أداء الفنان ياسر جلال بمسلسل "الاختيار 3" وأن تلك الأنباء ليس لها علاقة بالواقع.