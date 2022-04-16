وفاة مواطن حاول محلاقة صبية ألقوه بأكياس مياه وضبط المتهمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد وضبط بعض الصبية؛ لقيامهم بإلقاء أكياس مملؤة بالمياه على مجموعة من الأشخاص بالإسماعيلية.

كانت المتابعة الأمنية رصدت تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن قيام مجموعة من الصبية بالإسماعيلية بإلقاء أكياس من المياه على بعضهم بقصد المزاح وقيام أحدهم بإلقاء كيس على مجموعة من الأشخاص الجالسين بأحد المحال، على إثر ذلك قام أحد الجالسين بالعدو خلفهم وأثناء ذلك أصُيب المذكور بأزمة قلبية وتوفى.

أمكن تحديد الصبية مرتكبي الواقعة (ثلاثة أحدث – مقيمين بمحافظة الإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وأولياء أمورهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة أثناء قيامهم باللهو على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.